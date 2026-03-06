Регулятор ЕС продлил ограничения на полеты над Ближним Востоком

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило рекомендацию для авиакомпаний воздерживаться от полетов над зоной конфликта на Ближнем Востоке до 11 марта, говорится в документе на сайте регулятора. Режим повышенной опасности распространяется на воздушное пространство Кувейта, Ливана, Ирака, Израиля, Иордании, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

6 марта 2026 года действие рекомендации было продлено, — говорится в документе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них — дочь, внучка Захра, невестка и зять.

Ранее посол исламской республики в Москве Казем Джалали заявил, что иранский народ никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии. Он подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям. По словам посла, если бы Иран сдался, под вопросом оказалась бы вся его культура и прошлое. Перед страной стоит только одна цель — победа.