06 марта 2026 в 18:01

Посол России увидел опасность в словах Макрона о ядерном оружии

Посол Мешков: Макрон нарушает режим нераспространения ядерного оружия

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о привлечении к сотрудничеству неядерных государств ЕС в рамках «продвинутой ядерной доктрины» — это путь к подрыву режима ядерного нераспространения, заявил в беседе с РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. Так он прокомментировал заявления французского лидера, которые призывал Британию, ФРГ, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию присоединиться к новой ядерной стратегии.

Привлечение к сотрудничеству в военно-ядерной сфере неядерных государств Европы является прямым путем к подрыву действующего режима ядерного нераспространения, — сказал Мешков.

Ранее Макрон анонсировал увеличение ядерного потенциала Франции. Также, по словам французского лидера, данные о точном количестве боеголовок станут конфиденциальными.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко допустил, что cоздание гиперзвуковых ракет может занять у Франции от пяти до восьми лет. Он подтвердил, что у Парижа есть все необходимые наработки для выпуска подобных вооружений.

