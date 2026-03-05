«Тенденция опасная»: постпред России осудил планы Франции по ЯО

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о наращивании ядерного потенциала республики указывает на опасную тенденцию, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, которые приводит ИС «Вести», этим Париж подтверждает обязательство подключиться к переговорам о ядерном разоружении.

Тенденция довольно опасная. Макрон, по сути дела, подтверждает, что Франция обязана подключиться к переговорам о ядерном разоружении, — сказал Ульянов.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила, что республика намерена использовать для производства новых ядерных снарядов радиоактивные материалы, оставшиеся со времен холодной войны. Она отметила, что вещество в наличии в достаточном количестве.

До этого Макрон заявил, что страна вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания». Французский лидер указал на необходимость укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего Европейского континента. По его мнению, ядерные державы должны адаптироваться к возможности крупных конфликтов без применения ЯО в своем окружении.