Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:01

В Вене оценили шансы на начало переговоров между Ираном и США

Ульянов: шансы на возобновление переговоров между Ираном и США близятся к нулю

Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США. Совместная американо-израильская атака на Иран Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США. Совместная американо-израильская атака на Иран Фото: Us Navy/U.S Navy/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Шансы на возобновление переговоров между Ираном и США в настоящее время близятся к нулю, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире ИС «Вести». По его мнению, для начала диалога сторонам необходимо осознать результаты военных действий.

Сейчас, в данный момент, шансы равны нулю. <…> Видимо, должны все-таки проясниться результаты военных действий для каждой из сторон, — отметил Ульянов.

При этом Ульянов выразил уверенность, что переговоры неизбежно начнутся в будущем. По его словам, Ирану нужна отмена санкций, а добиться этого можно только через компромисс с Вашингтоном по ядерной программе. Американцы в свою очередь также заинтересованы в уступках со стороны Тегерана.

До этого дипломат отмечал, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, Москва имеет соответствующий опыт и неоднократно помогала сторонам находить общий язык. При этом он подчеркнул, что хоть и в данный момент выстроить диалог затруднительно, но ключевые задачи сторон невозможно решить военными средствами.

Россия
постпреды
Вена
Михаил Ульянов
США
Иран
мирные переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Домодедово задержали пассажира с тремя килограммами метеорита
Раскрыто возможное местонахождение «медового» майнера-депутата
В России оценил риски для авторынка из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Тенденция опасная»: постпред России осудил планы Франции по ЯО
Россиянина задержали за поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье
По делу о загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.