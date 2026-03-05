В Вене оценили шансы на начало переговоров между Ираном и США

Шансы на возобновление переговоров между Ираном и США в настоящее время близятся к нулю, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире ИС «Вести». По его мнению, для начала диалога сторонам необходимо осознать результаты военных действий.

Сейчас, в данный момент, шансы равны нулю. <…> Видимо, должны все-таки проясниться результаты военных действий для каждой из сторон, — отметил Ульянов.

При этом Ульянов выразил уверенность, что переговоры неизбежно начнутся в будущем. По его словам, Ирану нужна отмена санкций, а добиться этого можно только через компромисс с Вашингтоном по ядерной программе. Американцы в свою очередь также заинтересованы в уступках со стороны Тегерана.

До этого дипломат отмечал, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, Москва имеет соответствующий опыт и неоднократно помогала сторонам находить общий язык. При этом он подчеркнул, что хоть и в данный момент выстроить диалог затруднительно, но ключевые задачи сторон невозможно решить военными средствами.