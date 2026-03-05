В Домодедово задержали пассажира с тремя килограммами метеорита Домодедовские таможенники не дали вывезти метеорит Дронино в Дубай

Домодедовские таможенники остановили попытку вывоза в Дубай трех килограммов метеорита Дронино, сообщили в пресс-службе ведомства. Груз пытался провезти 32-летний иностранец, который спрятал фрагменты в чемодане среди личных вещей.

Мужчина проходил через «зеленый» коридор, но его остановили для досмотра. В багаже нашли два куска минеральных пород: необработанный весом 250 граммов и отшлифованный — 2,75 килограмма. Пассажир пояснил, что металл ему подарил друг, а про таможенные правила он не знает.

Экспертиза подтвердила: необработанный образец — часть железного метеорита Дронино. Он упал на Землю во время метеоритного дождя и представляет культурную ценность. Второй фрагмент, как выяснили специалисты, ценности не имеет.

На мужчину завели два административных дела — за недекларирование товаров и нарушение таможенных правил. Ему грозит штраф и конфискация метеорита.

