05 марта 2026 в 13:36

Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана

Постпред Ульянов: попытки США давить на Иран обречены на провал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Решить вопрос ядерной программы Ирана военными методами невозможно — для этого нужна дипломатия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В беседе с ИС «Вести» он подчеркнул, что Тегеран и раньше был готов идти на уступки, но только при условии переговорного процесса.

По словам дипломата, иранская сторона всегда демонстрировала готовность отказаться от высоких уровней обогащения урана в обмен на учет ее интересов и отмену западных санкций. Ульянов отметил, что американцам тоже нужны уступки от Ирана, что само по себе является поводом для диалога.

Но пока то, что мы видим со стороны американцев, — это не переговоры, это не дипломатия. Это нечто совсем другое, заведомо обреченное на провал. С иранцами так себя вести нельзя, — сказал Ульянов.

Стороны провели уже три раунда переговоров по ядерной программе, последний из которых завершился 26 февраля. Однако уже через два дня США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране.

Ранее Ульянов отмечал, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Исламской Республикой и Штатами. По его словам, Москва имеет соответствующий опыт и неоднократно помогала сторонам находить общий язык.

США
Иран
Михаил Ульянов
переговоры
