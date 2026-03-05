Блогера Маркаряна приговорили к четырем годам колонии

Городской суд Москвы приговорил блогера Арсена Маркаряна к четырем годам и шести месяцам колонии по делу о реабилитации нацизма, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, блогеру также запретили администрировать ресурсы в Интернете.

Кроме того, адвокат Маркаряна в ходе заседания суда сообщил, что у блогера за время нахождения в СИЗО родился ребенок. Гособвинение изначально запрашивало для Маркаряна более строгий срок — шесть лет и 10 месяцев колонии, добавляет «Коммерсант». В ходе процесса также было зачитано обращение от организаций ветеранов СВО, которые отмечали, что блогер неоднократно оказывал им помощь, и просили проявить к нему снисхождение, назначив условное наказание.

В суде Маркарян сообщил, что после смерти отца на его иждивении находятся мать, бабушка, жена и двое малолетних детей. В своем последнем слове блогер раскаялся и просил назначить ему самое строгое наказание, не связанное с тюремным заключением, объясняя это тем, что его арест негативно скажется на будущем дочерей.

Маркаряна задержали 23 августа 2025 года, когда он следовал в направлении Белоруссии. В декабре СК РФ сообщил о завершении расследования дела против блогера. Основанием для возбуждения уголовного дела стала публикация видео, которое, по мнению следствия, содержит признаки реабилитации нацизма и оскорбления памяти защитников Отечества.