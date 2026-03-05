Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 15:49

Адвокат ответил, как избежать увольнения застрявшим за границей

Адвокат Жорин: застрявшим за границей россиянам нужно предупредить работодателя

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Застрявших за границей сотрудников могут уволить за прогулы, заявил LIFE.ru адвокат Сергей Жорин. Он призвал предупреждать работодателя о невыходе на работу.

Если человек реально не может вернуться — например, отменены рейсы, закрыто воздушное сообщение, нет возможности выехать из страны — это уже не прогул, а обстоятельства, которые от сотрудника не зависят, — рассказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что на практике большинство работодателей идут навстречу в подобных ситуациях. Он посоветовал предпринять меры для решения проблемы — взять отгул, отпуск за свой счет или договорить на удаленный формат работы.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что сотрудника не могут уволить из-за достижения им пенсионного возраста. Он отметил, что в Трудовом кодексе не существует такого обоснования.

