«Носят ради шутки»: Лисовец назвал забытый в России стиль

Классические и элегантные вещи не воспринимают всерьез, теперь их носят ради шутки, рассказал корреспонденту NEWS.ru стилист Влад Лисовец на первом международном конкурсе красоты в России «Мисс БРИКС — 2026». По его словам, этот стиль больше не демонстрирует статус.

Классика, элегантность, пиджаки, галстуки, это все ушло в прошлое. И сегодня это носят ради шутки, а не потому что это подчеркивает красоту, статус и элегантность, — пояснил Лисовец.

Ранее стилист назвал главные тренды весны. По его словам, на смену оверсайзу пришли приталенные жакеты, блестящие ткани и подчеркнутая элегантность.

До этого дизайнер Наталья Мальгина заявила, что бордовые и коричневые оттенки окажутся на пике популярности в 2026 году. Ближе к летнему сезону в моду войдет бирюзовый цвет. При этом одежда должна не просто следовать актуальным тенденциям, но и отражать внутреннее состояние человека, а классическая цветовая гамма никогда не потеряет своей актуальности. Эксперт добавила, что классическая цветовая гамма всегда будет в моде.