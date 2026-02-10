Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 15:21

Дизайнер перечислила главные модные тенденции 2026 года

Дизайнер Мальгина: одежда в бордовых оттенках будет в тренде в 2026 году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Одежда в бордовых и коричневых оттенках будет в тренде в 2026 году, заявила «МК в Крыму» дизайнер Наталья Мальгина. Она подчеркнула, что ближе к лету в моду войдет бирюзовый цвет.

Основной акцент будет на женственности. Причем не имеет значение: классическая, спортивная или повседневная одежда. В любую из них можно внести элемент женственности за счет цвета, фактуры и аксессуаров. Я бы выделила коричневые и бордовые оттенки. Ближе к лету будет актуален бирюзовый цвет, — отметила Мальгина.

По мнению дизайнера, одежда должна не просто соответствовать модным тенденциям, но и передавать внутренне состояние человека. Эксперт добавила, что классическая цветовая гамма всегда будет в моде.

Ранее стилист Евгений Трефилов заявил, что в 2026 году главным трендом в стрижках станут многослойность и асимметрия. По его словам, мода уходит от четких линий в сторону естественности и динамики.

