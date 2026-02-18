Ванны из чугуна и акрила больше не нужны: сейчас в тренде — новый хит, который преображает интерьер

Ванны из чугуна и акрила больше не нужны: сейчас в тренде — новый хит, который преображает интерьер

Ванны из чугуна и акрила стремительно уходят в прошлое, уступая место настоящему хиту современного дизайна — каменным чашам. Эти монолитные, изящные конструкции преображают интерьер до неузнаваемости, привнося в него нотки премиальной эстетики и природной гармонии.

В отличие от привычных ванн, каменная чаша воспринимается не просто как сантехника, а как арт-объект, вокруг которого строится вся композиция ванной комнаты. Изделия из литьевого мрамора или кварцевого агломерата поражают разнообразием фактур — от гладкого матового камня до благородного глянца, имитирующего натуральный гранит или травертин. Они невероятно приятны на ощупь, долго сохраняют тепло и обладают уникальной прочностью. Уход за такой ванной минимален, а её монолитная конструкция исключает риск протечек и скопления грязи в стыках.

Каменные чаши бывают как встроенными, так и отдельно стоящими на изящных ножках или пьедесталах, что позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения. Они идеально вписываются в стили лофт, минимализм и эко, становясь центральным элементом, который превращает обычное купание в сеанс релаксации в спа-салоне. Выбирая каменную чашу, вы инвестируете не только в красоту, но и в долговечность, получая интерьер, который будет радовать глаз долгие годы.

Ранее сообщалось, что кухонная губка ежедневно помогает поддерживать чистоту, но мало кто задумывается, сколько микробов она накапливает. Во влажной среде бактерии размножаются особенно быстро, поэтому обычная губка может стать источником неприятных запахов и загрязнений. Есть простой домашний способ вернуть ей чистоту без лишних расходов.