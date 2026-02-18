Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 08:45

Ванны из чугуна и акрила больше не нужны: сейчас в тренде — новый хит, который преображает интерьер

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ванны из чугуна и акрила стремительно уходят в прошлое, уступая место настоящему хиту современного дизайна — каменным чашам. Эти монолитные, изящные конструкции преображают интерьер до неузнаваемости, привнося в него нотки премиальной эстетики и природной гармонии.

В отличие от привычных ванн, каменная чаша воспринимается не просто как сантехника, а как арт-объект, вокруг которого строится вся композиция ванной комнаты. Изделия из литьевого мрамора или кварцевого агломерата поражают разнообразием фактур — от гладкого матового камня до благородного глянца, имитирующего натуральный гранит или травертин. Они невероятно приятны на ощупь, долго сохраняют тепло и обладают уникальной прочностью. Уход за такой ванной минимален, а её монолитная конструкция исключает риск протечек и скопления грязи в стыках.

Каменные чаши бывают как встроенными, так и отдельно стоящими на изящных ножках или пьедесталах, что позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения. Они идеально вписываются в стили лофт, минимализм и эко, становясь центральным элементом, который превращает обычное купание в сеанс релаксации в спа-салоне. Выбирая каменную чашу, вы инвестируете не только в красоту, но и в долговечность, получая интерьер, который будет радовать глаз долгие годы.

Ранее сообщалось, что кухонная губка ежедневно помогает поддерживать чистоту, но мало кто задумывается, сколько микробов она накапливает. Во влажной среде бактерии размножаются особенно быстро, поэтому обычная губка может стать источником неприятных запахов и загрязнений. Есть простой домашний способ вернуть ей чистоту без лишних расходов.

Проверено редакцией
Читайте также
Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество
Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Стиль рустик в интерьере: что это такое и как создать его у себя дома
Семья и жизнь
Стиль рустик в интерьере: что это такое и как создать его у себя дома
Три шарика прямо в унитаз — желтый налет и камень отлетают ошметками: гениальный лайфхак хозяек
Общество
Три шарика прямо в унитаз — желтый налет и камень отлетают ошметками: гениальный лайфхак хозяек
Пять жен, планы на свои похороны, отказ от грин-карты: как живет Лебедев
Культура
Пять жен, планы на свои похороны, отказ от грин-карты: как живет Лебедев
Дизайнер перечислила главные модные тенденции 2026 года
Life Style
Дизайнер перечислила главные модные тенденции 2026 года
дизайн
ванная
дизайнеры
ремонт
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сливал СБУ важные данные и попал в ФСБ
Роспатент одобрил заявки Huawei на новые бренды
Названо время начала второго раунда женевских переговоров по Украине
Япония удивила цифрами по закупкам одного товара у России
Названы главные преимущества участия медиаторов в торговых сделках
«Это чушь»: Тарасова оценила шансы Петросян на олимпийское золото
Хромой увидит, крокодил заговорит: репортаж по следам секты «бога Кузи»
В России предложили ввести налог на люксовые машины
МИД России обвинил Киев в терактах против детей
Женщина с седьмым размером груди решилась на радикальный шаг
Врач назвала причины мышечных судорог
Украинские войска убили водителя в селе под Курском
«Настроены серьезно»: Зеленскому предрекли «крепкую хватку» НАБУ
Суд поставил точку в громком деле о поджоге вертолета подростками
Группа преступников похитила мужчину прямо из дома
ВСУ пришли в ужас после удара ВС РФ по складу боеприпасов для FPV-дронов
Сайт одного из московских аэропортов «сломался»
Зеленский озвучил условие вывода ВСУ из Донбасса
Россиянам объяснили, как может измениться их общение со сферой ЖКХ
Удар по командирам и атака ракет на Белгород: новости СВО к утру 18 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.