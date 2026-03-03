Засыпают в слив и заливают кипятком — сантехники рекомендуют: 3 мощных средства для труб

Неприятный запах из раковины и медленный слив воды чаще всего связаны не с «катастрофическим засором», а с жировыми отложениями и остатками пищи внутри сифона. Специалисты отмечают: в большинстве случаев проблему можно решить подручными средствами — если знать правильные пропорции и не допускать ошибок. Вот три способа, которые сантехники действительно рекомендуют для кухни.

Сода + уксус + соль — реакция, которая разрыхляет пробку

Пропорция: 3 ст. л. соды + 3 ст. л. соли, затем 150 мл 9% уксуса. Сначала в слив засыпают смесь соды и соли, затем аккуратно вливают уксус. Начинается активная реакция, которая разрыхляет органические отложения и жир. Слив закрывают пробкой на 20–30 минут, после чего промывают 1–1,5 литра горячей воды. Метод эффективен при лёгких и средних засорах, когда вода уходит медленно, но не стоит полностью.

Соль + сода + кипяток — усиленная чистка от жира

Пропорция: 3 ст. л. соли + 3 ст. л. соды, 1–1,5 литра кипятка. Сухую смесь засыпают в слив, выдерживают 10–15 минут и проливают кипятком. Сода размягчает органику, а соль помогает разрушать жировую плёнку. Такой способ сантехники советуют использовать для профилактики раз в 2–3 недели.

Горчичный порошок + горячая вода — против запаха и налёта

Пропорция: 2–3 ст. л. сухой горчицы + 1 литр горячей воды. Порошок засыпают в слив и заливают горячей (не кипящей) водой. Горчица хорошо растворяет жир и убирает стойкий запах, особенно если проблема именно в кухонных отложениях. Через 15–20 минут слив дополнительно промывают горячей водой.

Когда домашние методы применять нельзя

Если вода вообще не уходит и слышно «бульканье» в трубах — вероятна плотная пробка глубже сифона. В этом случае требуется трос или разборка. Также специалисты предупреждают: слишком частое использование кипятка может повредить старые пластиковые трубы и дешёвые гофры. Регулярная профилактика позволяет избежать серьёзных засоров и дорогостоящего ремонта — а иногда и полностью отменяет необходимость вызова сантехника.

