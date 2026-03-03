«Бабуля-пуля»: у звезды шоу «Однажды в России» родилась внучка

Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Ольга Картункова впервые стала бабушкой. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она призналась, что ей хочется все время целовать внучку. При этом имя девочки знаменитость раскрывать не стала. Первенец родился у сына юмористки — 28-летнего Александра. Вместе со своей возлюбленной он ведет непубличный образ жизни.

Всем привет, дорогие мои подписчики! Это бабуля-пуля! Я стала бабушкой прекрасной внучки! У меня внучечка-красотулечка, такая вкусная, хочется ее все время зацеловывать. Я очень счастлива! — поделилась Картункова.

