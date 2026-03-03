Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:16

«Бабуля-пуля»: у звезды шоу «Однажды в России» родилась внучка

Актриса Картункова впервые стала бабушкой

Ольга Картункова Ольга Картункова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Ольга Картункова впервые стала бабушкой. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она призналась, что ей хочется все время целовать внучку. При этом имя девочки знаменитость раскрывать не стала. Первенец родился у сына юмористки — 28-летнего Александра. Вместе со своей возлюбленной он ведет непубличный образ жизни.

Всем привет, дорогие мои подписчики! Это бабуля-пуля! Я стала бабушкой прекрасной внучки! У меня внучечка-красотулечка, такая вкусная, хочется ее все время зацеловывать. Я очень счастлива! — поделилась Картункова.

Ранее новый возлюбленный блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, показал фото с ее родов. На кадрах он целует сына, который лежит на маме. Это уже четвертый ребенок Лерчек.

До этого известный рэпер Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, впервые показал своего новорожденного сына. На трогательном фото также присутствуют возлюбленная артиста и его вторая дочь. Теперь Птаха является отцом трех детей. Он поделился, что безумно счастлив.

Ольга Картункова
знаменитости
актрисы
внуки
