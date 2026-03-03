Основным катализатором развития иранской ядерной программы после 2018 года стала политика Соединенных Штатов, заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, в результате максимального давления на Тегеран и последовавших ответных шагов Ирана уровень обогащения урана в стране поднялся с 3,67 до 60%.

Самым главным двигателем развития ядерной программы Ирана с 2018 года стала республиканская администрация Соединенных Штатов Америки. Благодаря кампании максимального давления на Иран и ответным действиям Ирана уровень обогащения урана в этой стране вырос с 3,67% до 60%. Количество центрифуг резко увеличилось, запасы обогащенного урана выросли многократно, — сказал дипломат.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что связь с иранским руководством, ответственным за атомную отрасль, была утеряна российскими специалистами. Из-за этого сейчас никто не может точно сказать, что происходит с ядерными объектами в республике. МАГАТЭ при этом публиковало снимки иранских атомных объектов, которые, предположительно, могли быть атакованы Израилем.

До этого президент Сербии Александр Вучич отмечал, что страны Европы окажутся в настоящем аду, если эскалация ближневосточного конфликта продолжится. По его словам, регион столкнется с крайне серьезными проблемами в энергетической сфере.