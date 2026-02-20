Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 17:17

Стало известно, какую сделку Иран предложил США по ядерной проблеме

CBS: Иран предложил США закупить самолеты и открыть доступ к месторождениям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к нефтяным и газовым месторождениям, сообщает CBS со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Дипломаты рекомендовали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который ведет переговоры с Ираном, выделить иранскую ядерную программу в отдельный трек.

Они предложили обсуждать вопросы поддержки Тегераном сил, действующих против США, а также тему баллистических ракет в рамках другого формата, сказано в публикации. По словам источников, Уиткофф поддержал идею рассмотреть эти вопросы в отдельном диалоге с ключевыми региональными участниками.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично заявлял, что соглашение должно охватывать не только ядерную программу, но и деятельность вооруженных формирований, а также разработку и получение Тегераном баллистических ракет. CBS отмечает, что формат сделки, ограниченный исключительно ядерной темой, не устраивает израильскую сторону.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что судьба возможной сделки с Ираном может проясниться в ближайшие 10 дней. Американский лидер допустил, что стороны могут прийти к соглашению.

Иран
США
иранская ядерная программа
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Швейцария вновь открыла двери для переговоров по Украине
«Могу сказать»: Трамп ответил на вопрос об ударах по Ирану
В Британии раскрыли, что может ждать брата Карла III из-за Эпштейна
В Совфеде резко отреагировали на ожидание ЕС уступок от России
Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года
Сербякина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro
«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях
Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста
В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России
Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях
Путин обсудил с Совбезом оборонные исследования
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов
СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах
Путин предоставил гражданство корреспонденту из Сирии
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского
Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде
Кадыров показал видео с необычной экипировкой бойцов «Ахмата»
«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.