Стало известно, какую сделку Иран предложил США по ядерной проблеме CBS: Иран предложил США закупить самолеты и открыть доступ к месторождениям

Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к нефтяным и газовым месторождениям, сообщает CBS со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Дипломаты рекомендовали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который ведет переговоры с Ираном, выделить иранскую ядерную программу в отдельный трек.

Они предложили обсуждать вопросы поддержки Тегераном сил, действующих против США, а также тему баллистических ракет в рамках другого формата, сказано в публикации. По словам источников, Уиткофф поддержал идею рассмотреть эти вопросы в отдельном диалоге с ключевыми региональными участниками.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично заявлял, что соглашение должно охватывать не только ядерную программу, но и деятельность вооруженных формирований, а также разработку и получение Тегераном баллистических ракет. CBS отмечает, что формат сделки, ограниченный исключительно ядерной темой, не устраивает израильскую сторону.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что судьба возможной сделки с Ираном может проясниться в ближайшие 10 дней. Американский лидер допустил, что стороны могут прийти к соглашению.