15 марта 2026 в 11:10

Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ВС России ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Обломки сбитого дрона обследуют сотрудники экстренных служб.

Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее московский мэр заявил, что за утро 15 марта силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к городу. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Вчера, 14 марта, Собянин сообщал, что силы ПВО ВС России уничтожили 39 украинских беспилотников, летевших на столицу. На место падения обломков сбитых дронов выезжали специалисты экстренных служб.

Кроме того, губернатор Михаил Развожаев заявил, что над Севастополем сбили более шести украинских беспилотников, один из которых упал в микрорайоне Омега, место ЧП оцепили, началась эвакуация жителей. По словам главы города, саперам предстоит решить, подрывать дрон на месте или транспортировать его для уничтожения.

Сергей Собянин
Москва
дроны
БПЛА
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перезапуск культового сериала 90-х отменили
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Стармер хочет избежать гнева Трампа и отправить на помощь смертоносные БПЛА
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

