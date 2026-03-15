Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ВС России ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Обломки сбитого дрона обследуют сотрудники экстренных служб.

Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее московский мэр заявил, что за утро 15 марта силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к городу. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Вчера, 14 марта, Собянин сообщал, что силы ПВО ВС России уничтожили 39 украинских беспилотников, летевших на столицу. На место падения обломков сбитых дронов выезжали специалисты экстренных служб.

Кроме того, губернатор Михаил Развожаев заявил, что над Севастополем сбили более шести украинских беспилотников, один из которых упал в микрорайоне Омега, место ЧП оцепили, началась эвакуация жителей. По словам главы города, саперам предстоит решить, подрывать дрон на месте или транспортировать его для уничтожения.