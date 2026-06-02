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02 июня 2026 в 20:01

МИД России обновил документ по Персидскому заливу

МИД РФ опубликовал обновленную Концепцию безопасности в зоне Персидского залива

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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МИД России представил обновленную Концепцию обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе, отметив, что острая кризисная ситуация в регионе спровоцирована американо-израильской агрессией против Ирана. Москва считает, что для разрядки напряженности необходима коллективная политико-дипломатическая работа, нацеленная на создание зоны сотрудничества.

В зоне Персидского залива сохраняется острая кризисная ситуация, спровоцированная американо-израильской агрессией против Ирана. В таких условиях особенно востребованной становится коллективная политико-дипломатическая работа по поиску долгосрочных компромиссных решений, нацеленных на разрядку напряженности в регионе и создание предпосылок для его превращения в зону сотрудничества и процветания, — указали в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что проект будущего мирного соглашения между США и Ираном обязывает Тегеран убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. В ответ Штаты начнут поэтапно снимать морскую блокаду.

До этого глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что грузовые суда из 87 стран мира скопились в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив. В заявлении командования говорилось, что США гарантировали владельцам судов безопасный проход через водную артерию.

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