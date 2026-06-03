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03 июня 2026 в 21:39

«Не ограничивает»: Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке Minecraft

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к Minecraft

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Роскомнадзор не блокировал доступ к игре Minecraft, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Перед этим пользователи массово жаловались на сбои в работе платформы.

Роскомнадзор не ограничивает доступ к игре Minecraft, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в мае 2026 года заблокировал более 7 тыс. фишинговых ресурсов и 457 сайтов с вредоносным программным обеспечением. По данным надзорного органа, также было отражено 1,3 тыс. DDoS-атак в отношении систем госуправления, финансового сектора и операторов связи.

Также пресс-служба Роскомнадзора рассказала, что в России не заблокирована игровая платформа Steam. При этом 1 июня в работе сервиса возникли сбои, на функционирование платформы пожаловались около 15 тыс. человек.

До этого в ведомстве заявили, что не ограничивают доступ к Python Package Index. В РКН добавили, что не фиксируют проблем с доступом к ресурсу.

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