РКН заблокировал свыше 7 тыс. фишинговых ресурсов и вредоносных сайтов

Роскомнадзор в мае 2026 года заблокировал более 7 тыс. фишинговых ресурсов и 457 сайтов с вредоносным программным обеспечением, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАКС. По данным надзорного органа, также было отражено 1,3 тыс. DDoS-атак в отношении систем госуправления, финансового сектора и операторов связи.

В мае 2026 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 7 191 фишинговый ресурс и 457 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, — сказано в сообщении.

Чаще всего DDoS-атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Индии, Франции и Германии. Основные векторы ударов были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.

Ранее Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке популярной игры Minecraft на территории России. В СМИ появлялись сообщения, что регулятор якобы рассматривал ограничение доступа к платформе из-за рисков вовлечения несовершеннолетних в киберпреступность.