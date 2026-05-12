День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 14:09

Роскомнадзор поставил точку в вопросе блокировки Minecraft

Роскомнадзор опроверг планы по блокировке и ограничению игры Minecraft

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке популярной игры Minecraft на территории России. В средствах массовой информации появились сообщения, что регулятор якобы рассматривает ограничение доступа к платформе из-за рисков вовлечения несовершеннолетних в киберпреступность, передает РИА Новости.

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft, — говорится в заявлении.

До этого в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки в России игр серии GTA, Red Dead Redemption, Mafia и других продуктов Take-Two Interactive Software. РКН опроверг появившиеся сообщения, назвав их не соответствующими действительности, и подчеркнул, что планов закрыть доступ к играм нет.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему, действующую через игру Minecraft. Злоумышленники находят школьников в игровых чатах, а затем переводят общение в Telegram под видом обсуждения игровых моментов.

Власть
Роскомнадзор
РКН
Minecraft
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин узнал об «угнанных» в Европу детях из ДНР
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание
Mash: Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.