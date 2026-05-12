Роскомнадзор поставил точку в вопросе блокировки Minecraft Роскомнадзор опроверг планы по блокировке и ограничению игры Minecraft

Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке популярной игры Minecraft на территории России. В средствах массовой информации появились сообщения, что регулятор якобы рассматривает ограничение доступа к платформе из-за рисков вовлечения несовершеннолетних в киберпреступность, передает РИА Новости.

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft, — говорится в заявлении.

До этого в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки в России игр серии GTA, Red Dead Redemption, Mafia и других продуктов Take-Two Interactive Software. РКН опроверг появившиеся сообщения, назвав их не соответствующими действительности, и подчеркнул, что планов закрыть доступ к играм нет.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему, действующую через игру Minecraft. Злоумышленники находят школьников в игровых чатах, а затем переводят общение в Telegram под видом обсуждения игровых моментов.