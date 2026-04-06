В Роскомнадзоре ответили по поводу блокировки Minecraft В Роскомнадзоре заявили об отсутствии решений по блокировке Minecraft

Роскомнадзор не получал от уполномоченных органов решений о блокировке игры Minecraft после появившихся сообщений о мошеннических действиях внутри, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там пояснили, что ограничение доступа к ресурсу возможно только при наличии определенных юридических оснований.

В пресс-службе разъяснили, что блокировка мошеннической информации или недостоверных общественно значимых сведений, распространяемых под видом достоверных сообщений, допускается на основании судебного решения о признании информации запрещенной. Также таким основанием может стать требование генерального прокурора или его заместителей об ограничении доступа к информационному ресурсу.

В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало, — подчеркнули в РКН.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему, действующую через игру Minecraft. По информации департамента образования и науки Москвы, злоумышленники находят школьников в игровых чатах, а затем переводят общение в Telegram под видом обсуждения игровых моментов.