06 апреля 2026 в 11:20

В Роскомнадзоре ответили по поводу блокировки Minecraft

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии решений по блокировке Minecraft

Роскомнадзор не получал от уполномоченных органов решений о блокировке игры Minecraft после появившихся сообщений о мошеннических действиях внутри, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там пояснили, что ограничение доступа к ресурсу возможно только при наличии определенных юридических оснований.

В пресс-службе разъяснили, что блокировка мошеннической информации или недостоверных общественно значимых сведений, распространяемых под видом достоверных сообщений, допускается на основании судебного решения о признании информации запрещенной. Также таким основанием может стать требование генерального прокурора или его заместителей об ограничении доступа к информационному ресурсу.

В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало, — подчеркнули в РКН.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему, действующую через игру Minecraft. По информации департамента образования и науки Москвы, злоумышленники находят школьников в игровых чатах, а затем переводят общение в Telegram под видом обсуждения игровых моментов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

