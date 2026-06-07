Супруги попали под удар ВСУ в Белгородской области Женщина погибла при ударе ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Женщина погибла, ее супруг получил ранения при ударе ВСУ по автомобилю в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в МАКСе. Там отметили, что пострадавшего доставили в больницу с осколочными травмами предплечья и кисти.

В Белгородском округе в селе Ближнее FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте. <...> Ее супруг получил множественные осколочные ранения, — говорится в сообщении.

В оперштабе рассказали, что кабина грузового автомобиля получила повреждения в селе Ясные Зори. Кроме того, ущерб зафиксировали в Шебекинском и Грайворонском округах.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев заявил, что Вооруженные силы Украины 91 раз обстреляли и атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки. По его словам, от ударов пострадали девять человек, включая одного ребенка.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что девочка получила ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа. Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.