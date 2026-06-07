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07 июня 2026 в 18:05

Премьер Венгрии «решил» проблему наплыва беженцев одним заявлением

Мадьяр назвал ложью утверждения о риске наплыва беженцев в Венгрию

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: IMAGO/Jürgen Heinrich/Global Look Press
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Новое правительство Венгрии не допустит появления нелегальных мигрантов, написал в соцсетях премьер-министр Петер Мадьяр, выступая в связи со вступлением 12 июня в силу Европейского пакта об убежище и миграции. Он также опроверг утверждения оппозиции о якобы грозящем государству наплыве беженцев из беднейших стран мира.

При правительстве партии «Тиса» в Венгрии не будет нелегальных мигрантов. Любой, кто утверждает обратное, лжет и обманывает своих избирателей, — подчеркнул Мадьяр.

Ранее глава правительства признал, что полный отказ Венгрии от российских энергоносителей невозможен. По его словам, Будапешт намерен диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако полностью отказаться от нефти и газа из России не может.

Мадьяр также рассказал, что Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Киева в ЕС после достижения соглашения на уровне постпредов. Он отметил, что Киев внес определенные изменения в свое законодательство.

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Петер Мадьяр
Будапешт
беженцы
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