Премьер Венгрии «решил» проблему наплыва беженцев одним заявлением

Новое правительство Венгрии не допустит появления нелегальных мигрантов, написал в соцсетях премьер-министр Петер Мадьяр, выступая в связи со вступлением 12 июня в силу Европейского пакта об убежище и миграции. Он также опроверг утверждения оппозиции о якобы грозящем государству наплыве беженцев из беднейших стран мира.

При правительстве партии «Тиса» в Венгрии не будет нелегальных мигрантов. Любой, кто утверждает обратное, лжет и обманывает своих избирателей, — подчеркнул Мадьяр.

Ранее глава правительства признал, что полный отказ Венгрии от российских энергоносителей невозможен. По его словам, Будапешт намерен диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако полностью отказаться от нефти и газа из России не может.

Мадьяр также рассказал, что Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Киева в ЕС после достижения соглашения на уровне постпредов. Он отметил, что Киев внес определенные изменения в свое законодательство.