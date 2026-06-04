Венгрия одобрила переговоры по вступлению Украины в Евросоюз Мадьяр: Венгрия одобрила открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Киева в ЕС после достижения соглашения на уровне постпредов, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции с премьером Ирландии Михолом Мартином. Он отметил, что Киев внес определенные изменения в свое законодательство.

Украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство. <...> В этой связи мы смогли на уровне послов одобрить открытие ЕС первого кластера переговоров в отношении Украины, — заявил Мадьяр.

Венгерский премьер указал, что «открыть главу переговоров — это совсем не то, что закрыть». Он добавил, что для завершения диалога Украине придется доказать, что она выполнила свои обещания.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что страна готова стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил, что Будапешт не против оказать дипломатическую и гуманитарную помощь.

Также украинский историк Марта Гавришко заявила, что власти страны ошибочно рассчитывали на смягчение позиции Венгрии после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра. По ее словам, приход Петера Мадьяра создал «гораздо большую головную боль» для страны.