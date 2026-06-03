Европейская страна захотела принять переговоры по Украине Мадьяр: Венгрия могла бы стать площадкой для переговоров по Украине

Венгрия готова стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, которые приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung, Будапешт не против оказать дипломатическую и гуманитарную помощь.

Ранее источник в дипломатических кругах заявил, что перспективы возобновления переговоров по Украине во многом зависят от развития ситуации вокруг Ирана, поскольку США в настоящее время «увязли» в конфликте на ближневосточном направлении. По его словам, пока американцам трудно активно заниматься другими крупными международными досье.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры по решению украинского кризиса до сих пор остаются на паузе. По словам пресс-секретаря российского президента, это не означает, что с американцами нет контактов: контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе.

Также министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что Европа должна присутствовать за столом переговоров между Россией и Украиной. Она указала на то, что ЕС, у которого имеются свои интересы, не подходит роль нейтрального посредника.