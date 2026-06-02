«На постоянной основе»: в Кремле высказались о переговорах по Украине Песков: Москва и Вашингтон сохраняют контакты по Украине

Переговоры по решению украинского кризиса до сих пор остаются на паузе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, при этом Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по уже сформированным каналам.

Президент [РФ Владимир] Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе, — сказал Песков.

Ранее информированный источник сообщил, что на неформальной встрече по Украине в Лондоне 29 мая европейские страны пришли к выводу, что «пора договариваться с РФ». В ходе консультаций также затрагивался вопрос антироссийских ограничений.

Кроме того, политолог Алексей Ярошенко заявил, что Евросоюз намеренно затягивает переговоры по Украине, чтобы отвлечь Россию. В то же время, отметил эксперт, европейские государства активно наращивают военный потенциал. Иллюзий насчет переговорного процесса у российского правительства нет, отметил он.