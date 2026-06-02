02 июня 2026 в 12:48

«На постоянной основе»: в Кремле высказались о переговорах по Украине

Песков: Москва и Вашингтон сохраняют контакты по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Переговоры по решению украинского кризиса до сих пор остаются на паузе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, при этом Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по уже сформированным каналам.

Президент [РФ Владимир] Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе, — сказал Песков.

Ранее информированный источник сообщил, что на неформальной встрече по Украине в Лондоне 29 мая европейские страны пришли к выводу, что «пора договариваться с РФ». В ходе консультаций также затрагивался вопрос антироссийских ограничений.

Кроме того, политолог Алексей Ярошенко заявил, что Евросоюз намеренно затягивает переговоры по Украине, чтобы отвлечь Россию. В то же время, отметил эксперт, европейские государства активно наращивают военный потенциал. Иллюзий насчет переговорного процесса у российского правительства нет, отметил он.

