Переговоры по решению украинского кризиса до сих пор остаются на паузе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, при этом Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по уже сформированным каналам.
Президент [РФ Владимир] Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе, — сказал Песков.
Ранее информированный источник сообщил, что на неформальной встрече по Украине в Лондоне 29 мая европейские страны пришли к выводу, что «пора договариваться с РФ». В ходе консультаций также затрагивался вопрос антироссийских ограничений.
Кроме того, политолог Алексей Ярошенко заявил, что Евросоюз намеренно затягивает переговоры по Украине, чтобы отвлечь Россию. В то же время, отметил эксперт, европейские государства активно наращивают военный потенциал. Иллюзий насчет переговорного процесса у российского правительства нет, отметил он.