02 июня 2026 в 13:19

В Москве подстрелили потомка Александра Пушкина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Два молодых человека напали на потомка поэта Александра Пушкина Андрея Де Торби в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, на мужчину набросились в Измайловском парке и подстрелили его из пистолета, пуля попала в бедро.

После этого злоумышленники обокрали пострадавшего, забрав у него телефон марки Samsung за 80 тыс. рублей. У Де Торби выявили ранение левого бедра, ушибы и ссадины на лице. Нападавших — 23-летнего Руслана Ш. и 26-летнего Соломона И. — уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Прежде их привлекали к административной ответственности за кражу и побои.

Это уже не первое нападение на потомка Пушкина. Так, семь лет назад его избил неизвестный мужчина в том же Измайловском парке. Считается, что Де Торби является прямым потомком великого поэта по материнской линии. Его род берет начало от семьи князя Михаила Михайловича Романова.

Ранее сообщалось, что трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет получили ножевые ранения в Ингушетии. Конфликт произошел вечером возле одного из кафе. Шестеро неизвестных напали на подростков, после чего скрылись на автомобилях.

Москва
Александр Пушкин
стрельба
нападения
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
