Telegram вновь оштрафовали на несколько миллионов рублей

Telegram вновь оштрафовали на несколько миллионов рублей Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за неудаление контента

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3 млн 800 тыс. рублей за неудаление экстремистского контента и информации, угрожающей несовершеннолетним, передает РИА Новости. Мессенджер привлекли к административной ответственности за нарушение статьи о неудалении владельцем сайта информации или страницы в интернете.

Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей, — вынес приговор судья.

Отмечается, что Росмолодежь обнаружила в мессенджере контент, угрожающий безопасности детей, и обратилась в Роскомнадзор. Кроме того, в Telegram был обнаружен экстремистский контент, который мессенджер не удалил в установленный срок.

Ранее сообщалось, что Таганский суд столицы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей. Было установлено, что мессенджер не удалил в установленный срок публикацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

Также суд оштрафовал Telegram на общую сумму 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). За первый протокол назначили штраф 7 млн рублей, за второй — 3,5 млн рублей.