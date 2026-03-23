23 марта 2026 в 13:22

Тelegram оштрафовали на более чем 10 млн рублей

Тelegram оштрафовали на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Мессенджер Тelegram оштрафован на общую сумму 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает РИА Новости. По первому протоколу (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ) назначен штраф в размере 7 млн рублей. По второму протоколу (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ) он составил 3,5 млн рублей.

Признать Telegram Messenger Inc. виновным <...> назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей, — огласила решение судья.

Ранее жители Брянской и Белгородской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, ЛНР и Республики Марий Эл сообщали о проблемах с отправкой и получением сообщений в Telegram. Основные жалобы касались мобильного приложения (41%), оповещений (35%), а также сайта (13%) и личного кабинета (2%).

Между тем крупнейший домен электронной почты Mail.ru также столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением электронных писем. Некоторые из них уходили в черновики. При этом в самой компании опровергли сообщения о сбоях.

