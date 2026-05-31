Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов

Ирану удалось восстановить доступ к большинству подземных ракетных объектов, которые ранее получили повреждения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков. Речь идет о 18 подземных объектах, связанных с ракетной инфраструктурой страны.

Согласно опубликованной информации, специалисты смогли разблокировать 50 из 69 туннелей, ведущих к этим объектам. Анализ спутниковых изображений также показал, что в ряде районов были проведены восстановительные работы на подъездных дорогах к военным базам.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет допустил вывод американских войск с поврежденных военных баз на Ближнем Востоке. Он заявил: окончательное решение примет президент США Дональд Трамп после завершения конфликта с Ираном. Известно, что 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в результате чего погибло более 3 тыс. человек. Тогда 8 апреля стороны объявили о прекращении огня, но переговоры в Исламабаде не принесли результатов. При этом Соединенные Штаты инициировали блокаду иранских портов.