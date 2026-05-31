31 мая 2026 в 23:12

В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год

Вольфович заявил о подготовке Запада к войне на континенте к 2030 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Западные страны открыто готовятся к возможному военному конфликту, заявил телеканалу СТВ госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, такая политика отражена в стратегических документах и военных расходах государств Запада.

Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают. На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристическая политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности, — заявил Вольфович.

Ряд западных государств рассматривает Россию и Белоруссию в качестве основных противников, подчеркнул он. При этом, по его утверждению, ни Минск, ни Москва не представляют угрозы для западных партнеров и выступают за диалог.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что лидеры стран ЕС прекрасно знают, как закончить конфликт на Украине. По его словам, поэтому «спрашивать надо с них».

