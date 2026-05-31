В одной из стран НАТО вскрыли работу проукраинской пятой колонны

Экс-премьер Миллер указал на работу в Польше проукраинской пятой колонны

В Польше существует «бандеровская пятая колонна», которая содействует Украине и мешает объективно освещать происходящее, заявил в эфире телеканала Polsat News бывший премьер-министр страны Лешек Миллер. По его словам, лидером этой колонны является глава комитета по иностранным делам польского Сейма Павел Коваль.

Существует бандеровская пятая колонна, которая торпедирует любые действия, приближающиеся к истине о том, что происходит на Украине. Ее лидером, несомненно, является господин Павел Коваль, — сказал экс-премьер.

В студии обсуждались слова президента Польши Кароля Навроцкого, который заявил о намерении лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Миллер положительно оценил позицию Навроцкого, назвав его действия давно ожидаемыми. По словам экс-премьера, президент Польши безоговорочно осудил решение Зеленского назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ранее Лешек Миллер призвал Варшаву прекратить поддержку Зеленского, задавшись вопросом, «что более отвратительно: решение Зеленского или отсутствие реакции со стороны польских властей».

