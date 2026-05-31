Слухи о романе с Бледанс, зависимость, фильм об СВО: как живет актер Венес

Актер Аристарх Венес продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, отношении к спецоперации и личной жизни?

Чем известен Венес

Аристарх Венес родился 4 октября 1989 года в Москве в семье актеров Виктора Венеса и Светланы Шибаевой. В 15-летнем возрасте он стал студентом Школы-студии МХАТ, однако обучение там не закончил. В 2010 году Венес поступил во ВГИК.

Популярность Венесу принесла роль Ильи Сухомлина в сериале «Кадетство». Также он снимался в лентах «Кадеты», «Папины дочки», «Анжелика», «Водоворот», «Мастер», «Трудная», «Самая большая луна», «Тебе звонит судьба» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 40 работ.

Что известно о личной жизни Венеса

Аристарх Венес не женат. В разное время СМИ приписывали ему романы с певицей Анной Шурочкиной (Нюшей) и актрисой Мирославой Карпович.

В 2018 году также появились слухи о романтических отношениях Венеса с коллегой Эвелиной Бледанс, с которой они вместе играли в спектакле. Однако Венес опроверг эту информацию.

«У нас нет романтических отношений, да и не было. Я думаю, что Эвелина просто решила заинтриговать зрителей. Не знаю, зачем ей это надо. Но мы действительно дружим, общаемся», — объяснил актер.

Сейчас о личной жизни Венеса ничего неизвестно, но в интервью он признавался, что «находится в том возрасте, когда готов к женитьбе и детям».

Аристарх Венес Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правда ли, что Венес употреблял запрещенные вещества

Аристарх Венес в 2021 году рассказал, что употреблял запрещенные вещества, но смог избавиться от зависимости.

«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства. Но вместе с тем порядка семи-восьми лет в моей жизни нет ничего, от слова „совсем“. И это — моя принципиальная позиция», — сказал актер Teleprogramma.pro.

Что Венес говорил о спецоперации

Аристарх Венес поддерживает проведение спецоперации и помогает российской армии.

«Самые лучшие ребята нашей страны сейчас находятся там, в зоне проведения СВО, это однозначно. Лучший генофонд, лучшие пацаны там. Надо помогать бойцам всегда, и мы всегда помогаем — я и мой коллектив. Со своими близкими мы всегда помогаем, тихо, но у нас всегда все адресно. Отправляем машины, фуры», — пояснил Венес в интервью «Народному фронту».

Также актер снялся в сериале «20/22», в котором его герой Данила, московский студент, в первые месяцы начала боевых действий отправился в зону спецоперации, где находится его брат. Съемки картины проходили в Мариуполе, Москве, Подмосковье и в Ростовской области.

«Вообще, картина лично для меня — одна из самых тяжелых физически. Я в очень хорошей форме, я с запасом, скажем так, вывез, но было очень тяжело. И в бронике бегал настоящем, это была моя хотелка, чтобы ноги не врали», — рассказывал Венес NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Венес

Аристарх Венес продолжает творческую деятельность.

В скором времени с ним выйдут картины «Учитель года» и «Мальвина».

