31 мая 2026 в 21:18

В Запорожской области произошло масштабное отключение света

Балицкий: большая часть Запорожской области осталась без света после аварии

Большая часть Запорожской области осталась без электроснабжения в результате аварии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. По его словам, специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме, — написал Балицкий.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что специалисты из МАГАТЭ проводят инспекцию места попадания украинского дрона на шестом энергоблоке Запорожской АЭС. 30 мая глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что БПЛА управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного удара.

В свою очередь директор по коммуникациям станции Евгения Яшина отметила, что прямой удар БПЛА по Запорожской атомной электростанции доказывает, что Киев пренебрегает принципами ядерной безопасности. Руководство станции вновь призвало международные организации обратить внимание на регулярные провокации.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

