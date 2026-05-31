Во Франции из музея украли очень важный банан

В Париже из музея украли арт-объект в виде прикрепленного к стене банана

Посетитель филиала парижского музея современного искусства «Центр Жоржа Помпиду» в городе Мец на востоке Франции украл банан, приклеенный к стене скотчем, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на сообщение учреждения. Арт-объект являлся произведением итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант».

Согласно показаниям музея, сотрудник охраны заметил пропажу банана примерно в 14 часов (15:00 мск. — NEWS.ru) в субботу. Центр Помпиду-Мец подал жалобу против неизвестных лиц после этой кражи, — сообщает радиостанция.

Отмечается, что ценность экспоната — в сертификате подлинности, а не в «скоропортящемся элементе». Учреждение осудило злоумышленников, отметив, что необратимого ущерба нет, а элемент «оперативно заменен».

До этого знаменитый арт-объект итальянца Маурицио Каттелана — стокилограммовый унитаз из золота — был продан на аукционе за астрономическую сумму $12 110 000 (968 млн рублей). Работа под названием «Америка» является полностью функциональной. По данным журналистов, продаваемым унитазом владел американский миллиардер Стивен Коэн.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

