Во Франции из музея украли очень важный банан

Посетитель филиала парижского музея современного искусства «Центр Жоржа Помпиду» в городе Мец на востоке Франции украл банан, приклеенный к стене скотчем, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на сообщение учреждения. Арт-объект являлся произведением итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант».

Согласно показаниям музея, сотрудник охраны заметил пропажу банана примерно в 14 часов (15:00 мск. — NEWS.ru) в субботу. Центр Помпиду-Мец подал жалобу против неизвестных лиц после этой кражи, — сообщает радиостанция.

Отмечается, что ценность экспоната — в сертификате подлинности, а не в «скоропортящемся элементе». Учреждение осудило злоумышленников, отметив, что необратимого ущерба нет, а элемент «оперативно заменен».

До этого знаменитый арт-объект итальянца Маурицио Каттелана — стокилограммовый унитаз из золота — был продан на аукционе за астрономическую сумму $12 110 000 (968 млн рублей). Работа под названием «Америка» является полностью функциональной. По данным журналистов, продаваемым унитазом владел американский миллиардер Стивен Коэн.