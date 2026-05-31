Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру Минобрнауки ввело прием заявлений на поступление в аспирантуру через «Госуслуги»

Минобрнауки скорректировало правила приема в аспирантуру, опубликовав изменения на портале правовой информации. Теперь заявления о поступлении будут принимать только через портал «Госуслуги». Исключение сделано для межгосударственных вузов, которые могут использовать собственные электронные системы.

При подаче документов через ЕПГУ абитуриент получит уникальный код на портале. Если же человек поступает через образовательную организацию иным способом, то код ему выдаст сам вуз.

После отправки заявления корректировки разрешено вносить не чаще одного раза в два часа — менять разрешено группы конкурсов, приоритеты, а также добавлять или удалять бумаги. Среди личных достижений будущих студентов появилось портфолио, которое подтверждает успехи в научной или технической сфере. Как именно его оформлять, будут решать сами учебные заведения.

Ранее замглавы комитета Совфеда по науке и образованию Людмила Скаковская заявила, что число платных мест в университетах России определяет государство, опираясь на специальный расчет. При этом вузы могут корректировать эти показатели, уточнила сенатор.