Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 8: кто ушел 31 мая, конфликты

Сегодня, 31 мая, состоялся новый выпуск третьего сезона шоу «Сокровища императоров». Какие испытания проходили участники, кто покинул проект?

Что было в восьмом выпуске шоу «Сокровища императора» 31 мая

В восьмом выпуске гонку продолжили гимнастки Арина и Дина Аверины (команда — голубые), певица Виктория Дайнеко с супругом Беркели Овезовым (желтые), исполнители Артем Качер и Миша Марвин (зеленые), заслуженная артистка РФ Наташа Королева вместе со своей навесткой Мелиссой Глушко (красные), актриса Яна Кошкина вместе со своей мамой Маргаритой (синие), блогеры Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук (розовые), артистка Екатерина Моргунова и ее двоюродная сестра Кристина Арушанова (фисташковые).

Также на проект пришла последняя пара новичков — актер Павел Деревянко вместе со своей супругой, дизайнером Зоей Фуць. Они были оранжевой командой.

В стартовом испытании участники с большого расстояния бросали камешки на игровое поле, пытаясь разбить пять стеклянных ячеек своего цвета. Быстрее всех справились синие — Яна и Маргарита Кошкины, которым помогли зеленые. Последними ушли новички Павел и Зоя Деревянко, получив 20-минутный штраф.

На два дня команды получили разные суммы. Первое задание для участников — отправиться в робо-кафе за подсказкой, откуда они должны были проехать до машиностроительного завода. Там им нужно было пройти испытание: один участник должен был управлять вслепую робо-машиной, а второй координировать его, чтобы лопнуть восемь шариков своего цвета.

Кошкины получили «разделение», отдали черную метку Авериным и справились первыми. Розовым досталось «упрощение» (оставить два шарика), последними ушли фисташковые.

В последнем испытании «Диско-терминатор» в Научном зале Чунцина команды учили движения робота и сдавали танцевальный экзамен. Первыми справились синие, несмотря на споры и нервы, и отправились в гостиницу за 19 км. Штраф 20 минут получили желтые. Последними ушли фисташковые.

Первыми в гонг ударили синие, вторыми финишировали голубые, третьими — розовые. Далее зеленые, пятые — желтые, шестыми — красные, седьмыми — оранжевые, последними — фисташковые.

Второй день гонщики стартовали с интервалом в 10 минут. Кошкины были первыми, Аверины — последними из-за черной кошки от синих. Участникам нужно было добраться до вертолетной площадки, а затем до цирка. Там они выбирали одно из двух заданий.

В «Тарелке» нужно было одновременно раскрутить пять тарелок на палках, чтобы ни одна не упала (выбрали синие, розовые, зеленые, красные и оранжевые). В «Зонте» требовалось раскрутить кольцо на куполе и пройти с ним 10 метров (выбрали желтые, голубые и фисташковые). Быстрее всех справились синие, отправившись на смотровую площадку за 13 км. Второй прошла задание Екатерина Шкуро, последними ушли с этапа сестры Аверины.

Следующая миссия — каллиграфия в школе за 12 км от смотровой площадки. Участники должны были нарисовать кистью сложный иероглиф «Бянбян», подвесив кисть на веревке между ртами. Первыми справились Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро, после чего на такси отправились к финишной точке, до которой оставалось 6,7 км.

Яна Кошкина

Кто покинул шоу «Сокровища» императора 31 мая

Первыми ведущих — Ольгу Бузову и Михаила Галустяна — нашли розовые, получив за победу ключ от ячейки с деньгами. Вторыми финишировали Кошкины, третьими — Артем Качер и Миша Марвин, четвертыми — Павел и Зоя Деревянко. Пятыми стали Виктория Дайнеко с Беркели Овезовым, шестыми — Арина и Дина Аверины, седьмыми — Екатерина Моргунова с Кристиной Арушановой.

Последними финишировали Наташа Королева и Мелисса Глушко. Красная команда несколько раз теряла темп — исполнительница жаловалась на самочувствие, и им не хватило времени, чтобы обойти фисташковых. По итогам восьмого выпуска третьего сезона «Сокровищ императора» именно они покинули проект.

Борьбу продолжили розовые, синие, зеленые, оранжевые, желтые, голубые и фисташковые.

Что за конфликт произошел между Кошкиными и Авериными

На вечернем чаепитии после первого дня испытаний между участниками произошел конфликт. Кошкины обвинили сестер в невоспитанности. Аверины в ответ объясняли, что во время гонки для них на первом месте остается соревнование.

Маргарита Кошкина также задала вопрос, почему Авериных называют олимпийскими чемпионками, если официально они ими не являются. Этот момент вызвал напряжение за столом.

В завершение вечера Яна Кошкина вручила черную кошку Арине и Дине Авериным. Так голубая команда получила усложнение перед следующим игровым днем.

