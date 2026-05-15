«И танцует, и поет»: Киркоров раскрыл имя своего нового фаворита Новым фаворитом Киркорова в шоу на канале «Россия» стал москвич Георгий Кузнецов

Народный артист России Филипп Киркоров в беседе с NEWS.ru выразил восхищение творческими данными москвича Георгия Кузнецова на съемках проекта «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия». Он посоветовал Кузнецову максимально развивать свой музыкальный талант.

Я открыл для себя «парня в соломенной шляпе». Он — талантище: и танцует, и поет. Рекомендую ему поехать на конкурс «Новая волна», который транслируется на канале «Россия», подать заявку на участие. Я уверен, его возьмут на конкурс, — высказался Киркоров.

По правилам шоу «Поймай меня, если сможешь» звездной команде предстоит вычислить, кто из участников проекта поет под фонограмму, а кто обладает безупречным вокалом. Киркоров не впервые принимает участие в программе. В прошлом сезоне его партнерами были телеведущий Андрей Малахов, блогер и певица Клава Кока и актер Сергей Шакуров.

Я с нетерпением жду эфира, потому что это всегда эмоции, а эмоции — это жизнь. Да, бывает, ошибаюсь. Но я даже рад проиграть, потому что все ребята очень талантливые. Обманывают просто виртуозно! — поделился эмоциями артист.

Первый выпуск третьего сезона шоу стартует в эфире уже сегодня, в пятницу 15 мая в 21.30 на телеканале «Россия».

Ранее 30 апреля Киркоров отметил 59-летие. Певица Марго рассказала NEWS.ru, что подарила своему наставнику домик-переноску для его питомца от люксового бренда.

Также Марго раскрыла подробности совместного отдыха с Филиппом. Певица в шутку заявила, что «замучила» его постоянной съемкой видео. По словам артистки, она восхищается трудолюбием Киркорова, который даже в отпуске не позволяет себе расслабиться.