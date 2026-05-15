За период «псевдоперемирия», объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским, в результате действий ВСУ погибли 25 мирных жителей России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Режим прекращения огня был объявлен 5 мая, передает пресс-служба МИД.

В результате украинских обстрелов и ударов БПЛА за период действия введенного Россией режима прекращения огня и объявленного Зеленским псевдоперемирия с 5 мая, которое ВСУ тоже не соблюдали, погибли 25 мирных российских граждан, в том числе один ребенок, ранения получили 209 человек, включая 14 детей, — заявила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что главную угрозу для украинцев представляет не Россия, а националистическое меньшинство, узурпировавшее власть в Киеве и превратившее страну в западную марионетку. По словам Захаровой, это меньшинство погрузило Украину в коррупцию и неонацизм.

До этого Захарова сообщала, что Киев через зарубежных провокаторов пытался сорвать праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в ряде стран. Также предпринимались попытки поставить под сомнение народный характер акции «Бессмертный полк».