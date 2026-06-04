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04 июня 2026 в 15:58

Захарова раскрыла, кто хочет «добить» авторитет ООН

Захарова заявила, что Гутерриш под конец срока хочет «добить» авторитет ООН

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности «добить» авторитет ООН, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, чиновник уже изрядно пошатнул его благодаря многолетним усилиям.

Такое ощущение, что Антониу Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности «добить» авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся, — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия не получала данных, которые свидетельствуют о якобы преступлениях сексуального характера солдат РФ над военнопленными и гражданскими лицами на Украине. Также дипломат обратила внимание, что подобные обвинения — это часть топорной информационно-политической кампании по очернению российских властей.

Ранее представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Шабия Манту подтвердила гибель 21 мирного жителя в результате ударов Вооруженных сил Украины по зданию колледжа в Старобельске. По ее словам, команда УВКПЧ верифицировала этот факт.

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