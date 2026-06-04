ООН подтвердила гибель более 20 мирных жителей в Старобельске В ООН сообщили о верификации гибели 21 человека в Старобельске

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель мирных жителей в результате ударов Вооруженных сил Украины по зданию колледжа в Старобельске, сообщила представитель управления Шабия Манту в ответ на запрос РИА Новости. По словам собеседницы агентства, команда УВКПЧ верифицировала факт гибели 21 гражданского.

Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель, — сказала журналистам Манту.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции международных структур на теракты в Старобельске в Международный день невинных детей — жертв агрессии не может не возмущать. По ее словам, слепота и ложь Запада в отношении к хладнокровному убийству детей в ЛНР уже никого не удивляет.

Также Захарова спросила у журналиста BBC News Стива Розенберга, почему тот отказывался показывать теракты Киева западной аудитории, в частности трагедию в ЛНР. По ее словам, представитель СМИ появляется на других мероприятиях.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар ВСУ по ЛНР терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.