Отсутствие реакции международных структур 4 июня, в Международный день невинных детей — жертв агрессии, касательно теракта в Старобельске не может не возмущать, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при этом слепота и ложь Запада в отношении к хладнокровному убийству детей в ЛНР уже никого не удивляет.

Сегодня не суббота и не воскресенье — сегодня рабочий день. Эта структура сумеет найти в себе силы и сказать о том, что накануне 4 июня, этого самого международного дня, когда вспоминают детей, которые стали жертвами вооруженных конфликтов, они вспомнят о тех детях, которые были убиты в Старобельске? — задалась дипломат вопросом.

Также Захарова спросила у журналиста BBC News Стива Розенберга, почему тот отказывался показывать теракты Киева западной аудитории, в частности трагедию в ЛНР. По ее словам, представитель СМИ появляется на других мероприятиях.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.