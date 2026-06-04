ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 11:20

Захарова «разнесла» международные структуры после убийства детей в ЛНР

Захарову возмутило отсутствие реакции международных структур на теракт в ЛНР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Отсутствие реакции международных структур 4 июня, в Международный день невинных детей — жертв агрессии, касательно теракта в Старобельске не может не возмущать, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при этом слепота и ложь Запада в отношении к хладнокровному убийству детей в ЛНР уже никого не удивляет.

Сегодня не суббота и не воскресенье — сегодня рабочий день. Эта структура сумеет найти в себе силы и сказать о том, что накануне 4 июня, этого самого международного дня, когда вспоминают детей, которые стали жертвами вооруженных конфликтов, они вспомнят о тех детях, которые были убиты в Старобельске? — задалась дипломат вопросом.

Также Захарова спросила у журналиста BBC News Стива Розенберга, почему тот отказывался показывать теракты Киева западной аудитории, в частности трагедию в ЛНР. По ее словам, представитель СМИ появляется на других мероприятиях.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
Старобельск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались о проекте Вашингтона помощи Киеву и санкций против Москвы
Мужчина жестко швырнул ребенка головой о качели
Эксперты ЛУКОЙЛа напомнили, как распознать испортившееся моторное масло
Глава ФМБА раскрыла роль ИИ при создании вакцин от рака
На ЗАЭС раскрыли режим работы станции после атаки на Запорожскую ТЭС
Захарова рассказала, как Запад использует Украину в своих грязных целях
Украинский БПЛА обрушился на больницу в российском регионе
Политолог ответил, почему ЕС хочет «открыть свои двери» для десятков стран
В МИД России ответили на заявления Киева о якобы пропавших детях
Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь
Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
ВС России взяли под контроль важный узел обороны
Матвиенко предложила создать правильный «клуб миллионеров»
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.