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06 августа 2026 в 10:34

«Кривое зеркало»: Захарова раскритиковала «ложную мантру» мэра Хиросимы

Захарова обвинила мэра Хиросимы в замалчивании роли США в атомной бомбардировке

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале раскритиковала выступление мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи в годовщину атомной бомбардировки города. Она заявила, что он не упомянул США как страну, сбросившую атомную бомбу, но выступил с критикой России. Захарова назвала это искажением исторических событий.

Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него. Из года в год мэр Хиросимы повторяет эту ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями, — написала дипломат.

Захарова также отметила, что Россия помнит о жертвах атомных бомбардировок японских городов. По ее словам, трагедия Хиросимы и Нагасаки остается примером недопустимой жестокости.

Ранее сообщалось, что Мацуи во время мемориальной церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки города, выступил с критикой России. Сначала он говорил о «большой державе», не называя страну напрямую, однако позднее упомянул Москву и конфликт на Украине.

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