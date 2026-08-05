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05 августа 2026 в 14:18

Захарова высмеяла сбор денег на подсветку Эйфелевой башни в цвета Молдавии

Захарова сравнила сбор Молдавией денег на подсветку Эйфелевой башни с Гоголем

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла сбор €25 тыс. (2,3 млн руб.) на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага. В эфире Sputnik она сравнила инициативу посла Молдавии во Франции Лорины Бэлтяну с неизданным из-за цензуры произведением Гоголем.

Я понимаю, что это звучит, как будто мы с вами читаем неизданное Гоголя. Знаете, из того, что цензура в XIX веке не пропустила. Или это настолько страшно, как та часть «Бесов», которую отказались читать, учитывая те злодеяния, которые натворил Ставрогин, — заявила Захарова.

Дипломат также иронично заметила, что Бэлтяну, возможно, не в курсе позиции президента Молдавии Майи Санду, согласно которой все связанное с республикой должно быть окрашено в цвета румынского флага. Захарова предложила начать сбор на подсветку в румынских цветах в день национального праздника Молдавии.

Инициатива прозвучала на фоне тяжелого экономического положения в республике. С приходом Санду к власти внешний долг Молдавии удвоился — с $4,1 (332,6 млрд руб.) до $8,3 млрд (673,4 млрд руб.). С начала 2026 года экспорт составил €1,3 млрд (121,7 млрд руб.), а импорт — €4,17 млрд (390,2 млрд руб.).

В июле в МИД России сообщили, что Москва даст адекватный, но не обязательно симметричный ответ на недружественные инициативы Кишинева. В ведомстве считают, что меры властей Молдавии реализуются при поддержке западных кураторов и направлены на разрыв связей с Россией.

Европа
Мария Захарова
Молдавия
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