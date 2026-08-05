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05 августа 2026 в 09:46

Захарова объяснила, во что Запад мог бы превратить Украину

Захарова: миллиарды Запада превратили бы Украину в аналог Дубая

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Средства, которые западные страны потратили на поддержку украинских властей, могли бы превратить Украину в «технологический Дубай», заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, Запад готов отдать сотни миллиардов на разрушение, но на созидание стремится изъять ресурсы у других.

На разрушение, уничтожение они (Запад — NEWS.ru) готовы отдать сотни миллиардов. А на созидание — отобрать желают каждый раз все больше и больше. <...> На те деньги, которые Западная Европа отправила на так называемую помощь киевскому режиму, можно было отстроить Украину до современного «европейского Дубая», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что Украина в той или иной форме рано или поздно нанесет удар вглубь Евросоюза. По ее убеждению, украинский глава Владимир Зеленский не упустит такого шанса.

Кроме того, она предупредила, что Украину в прямом смысле стирают с лица земли. Дипломат отметила, что страна оказалась во власти политиков, обманувших собственный народ. Захарова также подчеркнула, что Россия ведет борьбу не против украинского населения, а против тех, кто использует Украину как орудие для противостояния с ней.

Власть
Евросоюз
Украина
Мария Захарова
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