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29 июля 2026 в 10:30

«По Европейскому союзу»: Захарова о дальнейших ударах Украины

Захарова заявила, что Украина ударит по ЕС изнутри

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Украина рано или поздно в той или иной форме ударит вглубь Евросоюза, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский не упустит подобной возможности.

В том, что киевский режим нанесет удар — какой он, будет мне сложно сказать, — именно по своим собственным создателям и спонсорам, по Европейскому союзу изнутри, я имею в виду, на территории европейского континента, у меня сомнений нет, — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что атака Киева на иранское судно в Каспийском море — это настоящий террористический акт. Дипломат добавила, что произошедшее свидетельствует о «возрождении практики мирового пиратства».

До этого представитель МИД РФ предупредила Европу, что та не сможет контролировать действия Киева и утечки оружия с Украины к криминальным структурам по всему ЕС. Поводом для ее заявления стала информация итальянского агентства Ansa о попытках криминальных структур Палермо приобрести военные дроны.

Ранее дипломат заявила, что европейские страны заняты только милитаризацией. По ее словам, Запад приближается к опаснейшей черте.

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