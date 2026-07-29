«Вы создали чудовище»: Захарова напомнила, о чем РФ предупреждала Европу Захарова: Европа не сможет контролировать утечки вооружений с Украины к мафии

Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия Киева и утечки оружия с Украины к криминальным структурам по всему ЕС, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. Поводом для ее заявления стала информация итальянского агентства Ansa о попытках криминальных структур Палермо приобрести военные дроны.

Прокурор Маурицио де Лучия подтвердил, что мафия активно ищет выходы на черный рынок оружия, возникший из-за конфликта. Дипломат подчеркнула, что Москва неоднократно призывала Запад задумываться о последствиях бесконтрольной накачки региона вооружениями. По мнению Захаровой, переданный Киеву арсенал продолжает оказываться в руках криминалитета.

Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: «Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали», — сказала Захарова.

Ранее прокуратура Молдавии передала в суд дело против пяти граждан республики, обвиняемых в контрабанде оружия с Украины. Фигурантов подозревают в намерении переправить контрабанду в Израиль в 2025 году.