30 мая 2026 в 14:38

Дело о контрабанде оружия с Украины для Израиля попало в молдавский суд

Прокуратура Молдавии передала в суд дело против пяти граждан республики, обвиняемых в контрабанде оружия с Украины, передает пресс-служба ведомства. Фигурантов подозревают в намерении переправить контрабанду в Израиль в 2025 году.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) объявила о передаче в суд дела против пяти мужчин. Они обвиняются в контрабанде военного оружия с Украины в Молдавию с целью его экспорта через Румынию в Израиль в ноябре 2025 года, — говорится в публикации.

Тем временем глава Министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья Валерий Гебос информировал, что Молдавия взяла курс на милитаризацию и постепенно отказывается от нейтрального статуса. Он отметил, что в республику из НАТО поступают самоходные артиллерийские установки, минометы, наступательное вооружение, а также разведывательные и ударные дроны. Системные поставки сопровождаются присутствием западных инструкторов.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что Кишинев уже давно придерживается подхода, при котором ответственность за любые проблемы в Молдавии возлагается на Россию. Так он прокомментировал ситуацию вокруг намерения молдавской стороны выставить РФ счет за ремонт линии электропередачи Исакча — Вулканешты.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

