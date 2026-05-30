Скончалась балетмейстер-репетитор Мариинского театра

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни скончалась известная балерина, педагог и балетмейстер-репетитор Любовь Кунакова, сообщил Telegram-канал пресс-службы Мариинского театра. Коллектив учреждения выразил глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям и многочисленным ученикам умершей.

Не стало одаренной балерины, талантливого педагога, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Алимпиевны Кунаковой. Цветущая, энергичная, душевная, Любовь Алимпиевна всегда могла поддержать словом, взглядом, улыбкой. Ее интеллигентность и человечность навсегда останутся в памяти коллег, удивительный талант — в воспоминаниях поклонников, — отметили в театре.

Творческая деятельность Кунаковой на ленинградской сцене началась в 1974 году. Вплоть до 1992 года она являлась ведущей исполнительницей театра. В число ее лучших и наиболее известных ролей вошли ключевые партии в спектаклях «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка» и «Спящая красавица».

В 1997 году артистка заняла должность педагога-репетитора, а позднее — балетмейстера-репетитора Мариинского театра. Помимо этого, она успешно переносила классические российские спектакли на театральные сцены Минска, Афин, Токио и Бразилии. За свои профессиональные достижения Кунакова была удостоена звания народной артистки РСФСР и ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее из жизни ушла народная артистка России балерина Нинель Петрова. Ей был 101 год, причина смерти не уточняется. Балерина была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой. Она окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу была принята в труппу Мариинского театра.