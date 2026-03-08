Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 00:49

Умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова

Балерина Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народная артистка России, балерина Нинель Петрова ушла из жизни 7 марта в возрасте 101 года, сообщили в пресс-службе Мариинского театра. Причина смерти не уточняется.

Балерина была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой. Она окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу была принята в труппу Мариинского театра.

На сцене театра Петрова выступала до 1968 года, после чего посвятила себя педагогике. Она работала балетмейстером и преподавала в Ленинградской консерватории.

Ранее стало известно, что жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова Мария Эдельвейс скончалась в больнице. Причиной смерти стали последствия почечной недостаточности. Состояние девушки резко ухудшилось, и, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

До этого российский актер театра и кино Владимир Довжик скончался в возрасте 57 лет, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Человек». Он известен зрителям по ролям в сериалах «Бригада» и «Интерны».

Кроме того, один из основателей челябинского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп умер на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким.

