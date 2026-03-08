Умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова Балерина Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни в Петербурге

Народная артистка России, балерина Нинель Петрова ушла из жизни 7 марта в возрасте 101 года, сообщили в пресс-службе Мариинского театра. Причина смерти не уточняется.

Балерина была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой. Она окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу была принята в труппу Мариинского театра.

На сцене театра Петрова выступала до 1968 года, после чего посвятила себя педагогике. Она работала балетмейстером и преподавала в Ленинградской консерватории.

